Врач рекомендует людям в пожилом возрасте пересмотреть свой рацион и избавиться от мясных блюд

Врач-эндокринолог Оксана Михалева: Пожилым людям стоит отказаться от мясной гастрономии

Врач-эндокринолог, специалист по диетологии Оксана Михалева в беседе с РИАМО подчеркнула важность отказа пожилым людям от мясной гастрономии, так как это может стать причиной развития рака кишечника.

Фото: https://www.americanostrichfarms.com/blogs/news/what-does-ostrich-meat-taste-like-a-complete-guide

По данным Международной организации по изучению рака, мясная гастрономия относится к канцерогенам 1 класса опасности, повышая риск развития рака кишечника, желудка, репродуктивной системы и мочевого пузыря.

Особое внимание уделяется красному мясу, которое рекомендуется употреблять не чаще одного раза в месяц из-за высокого содержания насыщенных жиров, в первую очередь холестерина. Это особенно актуально для людей старше 50 лет.

Также врачи советуют пожилым людям не увлекаться молочными продуктами высокой жирности, такими как сыры. Хотя сыр является хорошим источником кальция, его употребление в больших количествах может привести к риску развития гипертонии, атеросклероза и нарушения функции почек.

Помимо этого, конфеты, шоколад, промышленную выпечку следует употреблять в очень ограниченных количествах, чтобы избежать набора лишнего веса и развития сахарного диабета.