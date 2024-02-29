Врач рекомендует людям в пожилом возрасте пересмотреть свой рацион и избавиться от мясных блюд

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Врач-эндокринолог Оксана Михалева: Пожилым людям стоит отказаться от мясной гастрономии

Здоровье

Врач-эндокринолог, специалист по диетологии Оксана Михалева в беседе с РИАМО подчеркнула важность отказа пожилым людям от мясной гастрономии, так как это может стать причиной развития рака кишечника.

Врач-эндокринолог Оксана Михалева: Пожилым людям стоит отказаться от мясной гастрономии
Фото: https://www.americanostrichfarms.com/blogs/news/what-does-ostrich-meat-taste-like-a-complete-guide

По данным Международной организации по изучению рака, мясная гастрономия относится к канцерогенам 1 класса опасности, повышая риск развития рака кишечника, желудка, репродуктивной системы и мочевого пузыря.

Особое внимание уделяется красному мясу, которое рекомендуется употреблять не чаще одного раза в месяц из-за высокого содержания насыщенных жиров, в первую очередь холестерина. Это особенно актуально для людей старше 50 лет.

Также врачи советуют пожилым людям не увлекаться молочными продуктами высокой жирности, такими как сыры. Хотя сыр является хорошим источником кальция, его употребление в больших количествах может привести к риску развития гипертонии, атеросклероза и нарушения функции почек.

Помимо этого, конфеты, шоколад, промышленную выпечку следует употреблять в очень ограниченных количествах, чтобы избежать набора лишнего веса и развития сахарного диабета.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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