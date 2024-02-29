Психиатр подробно объяснила недавние странные случая с публичным оголением в Сочи и Москве

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Психиатр Сухотёплая: шизофрения заставляет людей раздеваться на улице

1:54
Здоровье

Недавно в Москве голая девушка была замечена, молившаяся на консервированные ананасы, а в Сочи обнаженная женщина гуляла по набережной. Эти необычные случаи стали предметом обсуждения в онлайн-среде перед наступлением весны. Вопрос о том, связаны ли они с возможным весенним ухудшением психического здоровья, СМИ обсудили с психиатром.

Психиатр Сухотёплая: шизофрения заставляет людей раздеваться на улице
Фото: Openverse by Алекс Астрал is licensed under CC BY-SA 4.0

Психиатр Наталия Сухотёплая в целом опровергла идею о том, что период между сезонами может привести к обострению психических расстройств. Однако она признала, что есть некоторая доля истины в этом утверждении.

"Смена погоды влияет на атмосферное давление, и это может вызвать реакцию у пациентов, страдающих психическими расстройствами. Это особенно актуально для тех, кто уже имеет некоторые проблемы со здоровьем", — пояснила врач.

Однако, по словам Сухотёплой, в последнее время медики не замечают явной сезонности обострений. Она отметила, что чаще всего обострения происходят не из-за изменения погоды, а из-за прекращения лечения после выписки из стационара.

"Лечение должно быть непрерывным, и многие обострения происходят из-за его прекращения. Вероятно, как девушка в Москве, так и женщина в Сочи страдают психическими расстройствами. Возможно, это не обязательно шизофрения, а скорее всего, шизотипическое расстройство личности", — предположила Сухотеплая в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Она также отметила, что следует учитывать возможное воздействие наркотиков, поскольку их употребление может вызывать странное поведение. Помочь таким людям может только специалист. Психиатр проведет оценку состояния и назначит соответствующее лечение.

"В случае серьезного состояния врач может предложить госпитализацию или осуществить ее принудительно в экстренных ситуациях", — заключила Сухотеплая.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Кудряшов Валерий
Занимается диагностикой и лечением депрессии, неконтролируемой агрессии, булимии, анорексии, панических расстройств, страхов, фобий, шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, навязчивых состоянийи других психических расстройств.
Специалист Захаров Александр
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