Эндокринолог Щеглова рассказала, благодаря каким веществам черника помогает на долгие годы сохранить молодость и ясность сознания

Эндокринолог Щеглова: черника замедляет процессы старения и защищает от деменции

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Светлана Щеглова объяснила, почему пожилым людям нужно налегать на чернику. Благодаря определённому набору веществ употребление этой ягоды может стать отличной профилактикой против деменции, а также поможет как можно дольше сохранить молодость.

Фото: flickr.com by Thomas Mues is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Давно известно, что черника полезна для глаз. Такое свойство объясняется содержанием антоцианов в ягоде. Они же поддерживают работу мозга, что крайне важно для того, чтобы в любом возрасте оставаться в ясном сознании.

Черника богата антиоксидантами, которые предотвращают повреждение клеток свободными радикалами и защищают организм от воспалений.

Также Щеглова советует не забывать про малину. Эта вкусная садовая ягода не менее полезна: в ней много витамина C, который укрепляет иммунитет, поэтому любители малины болеют гораздо реже.