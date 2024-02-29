Эндокринолог Щеглова рассказала, благодаря каким веществам черника помогает на долгие годы сохранить молодость и ясность сознания

Эндокринолог Светлана Щеглова объяснила, почему пожилым людям нужно налегать на чернику. Благодаря определённому набору веществ употребление этой ягоды может стать отличной профилактикой против деменции, а также поможет как можно дольше сохранить молодость.
Давно известно, что черника полезна для глаз. Такое свойство объясняется содержанием антоцианов в ягоде. Они же поддерживают работу мозга, что крайне важно для того, чтобы в любом возрасте оставаться в ясном сознании.
Черника богата антиоксидантами, которые предотвращают повреждение клеток свободными радикалами и защищают организм от воспалений.
Также Щеглова советует не забывать про малину. Эта вкусная садовая ягода не менее полезна: в ней много витамина C, который укрепляет иммунитет, поэтому любители малины болеют гораздо реже.
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