Последние исследования подтверждают прямую связь между употреблением жареной пищи и повышенным риском развития раковых заболеваний.
Эксперты отмечают, что регулярное употребление жареной пищи может значительно увеличить вероятность возникновения различных форм рака, включая рак поджелудочной железы.
Исследование, проведенное в 2023 году, демонстрирует, что увеличение потребления жареной пищи связано с более чем 50% ростом риска развития рака желудка. Это обусловлено тем, что такая диета может негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта, что повышает вероятность возникновения опасных заболеваний.
Специалисты настоятельно рекомендуют ограничить потребление не только жареной пищи, но и других вредных продуктов, таких как обработанные продукты, фаст-фуд, напитки с добавленным сахаром, алкоголь, красное мясо и продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов.
Замена указанных продуктов на более здоровые варианты может существенно снизить риск развития рака и других заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, подчеркивают эксперты.
Новейший материал, согласно последним отчетам, обещает революционные перспективы для автопроизводителей и может даже стать основой для создания бронежилетов следующего поколения.