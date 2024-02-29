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Уменьшите риск рака: пять важных шагов к здоровому питанию без жареной еды

Врачи назвали продукты, которые выводят из строя поджелудочную, вызывая рак

1:08
Здоровье

Последние исследования подтверждают прямую связь между употреблением жареной пищи и повышенным риском развития раковых заболеваний.

Врачи назвали продукты, которые выводят из строя поджелудочную, вызывая рак
Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Эксперты отмечают, что регулярное употребление жареной пищи может значительно увеличить вероятность возникновения различных форм рака, включая рак поджелудочной железы.

Исследование, проведенное в 2023 году, демонстрирует, что увеличение потребления жареной пищи связано с более чем 50% ростом риска развития рака желудка. Это обусловлено тем, что такая диета может негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта, что повышает вероятность возникновения опасных заболеваний.

Специалисты настоятельно рекомендуют ограничить потребление не только жареной пищи, но и других вредных продуктов, таких как обработанные продукты, фаст-фуд, напитки с добавленным сахаром, алкоголь, красное мясо и продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов.

Замена указанных продуктов на более здоровые варианты может существенно снизить риск развития рака и других заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, подчеркивают эксперты.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
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