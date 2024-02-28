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Мужское здоровье под контролем: как предотвратить рак предстательной железы?

Онколог Карпин заявил, что обнаружен опасный индикатор рака простаты

2:14
Здоровье

Согласно данным Росстата, главными причинами смерти среди российских граждан в последнее время являются заболевания сердечно-сосудистой системы и онкологические заболевания. Медики настоятельно рекомендуют всем жителям воспользоваться возможностью бесплатной диспансеризации.

Онколог Карпин заявил, что обнаружен опасный индикатор рака простаты
Фото: commons.wikimedia.org by Nephron is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В соответствии с установленными правилами Минздрава, люди в возрасте от 18 до 39 лет должны проходить диспансеризацию каждые три года, а после достижения 40 лет — ежегодно. На текущий 2024 год к диспансеризации приглашаются граждане, родившиеся в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 и 2006 годах. Для прохождения обследования следует обратиться в поликлинику по месту жительства. Согласно главному онкологу Минздрава Андрею Карпину, мужчины должны быть особенно бдительны относительно рака предстательной железы.

Карпин сообщил в своем телеграм-канале, что рак предстательной железы является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний среди мужчин. Только в 2022 году в России было выявлено у 48 025 пациентов. Он подчеркнул, что на ранних этапах этого заболевания не наблюдаются характерные клинические симптомы.

В дальнейшем пациенты могут испытывать проблемы с мочеиспусканием, учащенными позывами на мочеиспускание, ночным мочеиспусканием, наличием крови в моче, а также неспособностью контролировать мочеиспускание. Онколог добавил, что начинать проверку на рак предстательной железы следует с 45 лет (в рамках проверки проводятся анализы крови на уровень ПСА и УЗИ органов малого таза). При наличии семейной предрасположенности к этому заболеванию, эти исследования рекомендуется начинать с 40 лет.

Эксперт Минздрава также отметил важность контроля уровня определенного показателя крови, превышение которого может свидетельствовать о серьезных проблемах в организме. По его словам, если уровень ПСА превышает 4 нг/мл, следует немедленно обратиться к специалисту.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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