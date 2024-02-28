Борьба с гормональным дисбалансом: роль тестостерона у женщин

Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман описали тестостерон как скрытого помощника женщин. Они указали, что процесс выработки женских гормонов невозможен без участия тестостерона, который стимулирует образование эстрогенов через биохимические реакции.
Холестерин также играет роль в синтезе стероидных гормонов. Уровень тестостерона в организме мужчин в норме составляет от 9 до 42 нмоль/л, в то время как у женщин этот показатель в 20 раз ниже. Недостаток тестостерона может привести к ослаблению мышц тазового дна и развитию недержания.
Малышева также отметила, что гормональный дисбаланс у женщин может привести к поликистозу яичников. Вследствие этого на лице, руках и шее может появиться усиленный рост волос. Замедление выработки женских гормонов в яичниках приводит к преобладанию мужских гормонов, что проявляется сначала в появлении прыщей на коже. Это состояние может также повысить давление или спровоцировать развитие диабета.
"Я рада сообщить, что существует эффективное лечение", — добавила Малышева.
"Обычно применяются женские гормоны и антиандрогены, которые подавляют производство мужских гормонов. Поэтому я советую, если у вас появляются прыщи на лице, не торопиться к косметологу, а сначала сдать анализы. Эта проблема встречается у 7-10% девушек", — добавила телеведущая.
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