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Учёные Мичиганского университета открыли способ приготовления полезных картофельных чипсов

Учёные нашли способ приготовления полезных картофельных чипсов

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Здоровье

Учёные из Мичиганского университета вывели новый сорт картофеля, из которого можно приготовить полезные чипсы.

Учёные нашли способ приготовления полезных картофельных чипсов
Фото: pxhere.com by Pxhere is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Многие дети и взрослые обожают похрустеть чипсами. Даже приверженцы здорового образа жизни не всегда могут устоять перед таким соблазном, хотя знают, что это аппетитное лакомство вредит здоровью. Однако теперь наука нашла способ сделать вкусное полезным.

Обычные чипсы вредны для здоровья, потому что их готовят при высокой температуре, что приводит к образованию акриламида - токсическому соединению, способному провоцировать рак. Новый сорт картофеля хранится в холодных условиях и не засахаривается. В процессе приготовления чипсов их такого картофеля он не теряет своих полезных свойств.

В скором времени в продаже можно ожидать новые чипсы, однако, по всей видимости, они будут дорого стоить, поэтому не каждый сможет позволить себе это полезное удовольствие.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
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