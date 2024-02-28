Артериальное давление: кардиолог рассказал о том, что бороться с высоким давлением теперь модно!

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Врач Конев назвал причины резко возросшего спроса на тонометры среди россиян

0:58
Здоровье

Для людей с повышенным артериальным давлением крайне важно измерять его перед каждым приемом лекарств, чтобы оценить эффективность их действия. Это было подчеркнуто кардиологом, доктором медицинских наук Юрием Коневым.

Врач Конев назвал причины резко возросшего спроса на тонометры среди россиян
Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported

Он также советует вести журнал самонаблюдения, чтобы определить необходимость такой частой проверки давления. Врач отметил, что тонометр должен быть в каждом доме, где проживают пожилые люди, поскольку повышенное артериальное давление встречается у более чем половины старшего населения.

Кроме того, доктор напомнил о том, что в 2023 году в России наблюдался рост спроса на тонометры на 29%.

"Такой рост интереса к тонометрам можно объяснить увеличением информированности. Я надеюсь, что это приведет к снижению заболеваемости в ближайшие годы и улучшению эффективности лечения артериальной гипертензии, поскольку ее последствия крайне опасны для человека", — отметил Конев.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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