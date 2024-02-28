Артериальное давление: кардиолог рассказал о том, что бороться с высоким давлением теперь модно!

Врач Конев назвал причины резко возросшего спроса на тонометры среди россиян

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для людей с повышенным артериальным давлением крайне важно измерять его перед каждым приемом лекарств, чтобы оценить эффективность их действия. Это было подчеркнуто кардиологом, доктором медицинских наук Юрием Коневым.

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Он также советует вести журнал самонаблюдения, чтобы определить необходимость такой частой проверки давления. Врач отметил, что тонометр должен быть в каждом доме, где проживают пожилые люди, поскольку повышенное артериальное давление встречается у более чем половины старшего населения.

Кроме того, доктор напомнил о том, что в 2023 году в России наблюдался рост спроса на тонометры на 29%.