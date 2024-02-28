Артериальное давление: кардиолог рассказал о том, что бороться с высоким давлением теперь модно!

Для людей с повышенным артериальным давлением крайне важно измерять его перед каждым приемом лекарств, чтобы оценить эффективность их действия. Это было подчеркнуто кардиологом, доктором медицинских наук Юрием Коневым.
Он также советует вести журнал самонаблюдения, чтобы определить необходимость такой частой проверки давления. Врач отметил, что тонометр должен быть в каждом доме, где проживают пожилые люди, поскольку повышенное артериальное давление встречается у более чем половины старшего населения.
Кроме того, доктор напомнил о том, что в 2023 году в России наблюдался рост спроса на тонометры на 29%.
"Такой рост интереса к тонометрам можно объяснить увеличением информированности. Я надеюсь, что это приведет к снижению заболеваемости в ближайшие годы и улучшению эффективности лечения артериальной гипертензии, поскольку ее последствия крайне опасны для человека", — отметил Конев.
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