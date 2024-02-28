Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Пентагоне считают, что возможная поставка ATACMS Украине не приведет к их нехватке у США
Российские военнослужащие оказывают помощь жителям освобожденной Авдеевки
Три вредные водительские привычки, из-за которых можно потерять много денег
Бьютихаки визажистов против холода
Mercedes-Benz передумал переходить на электромобили к 2030 году
Когда начинать укоренять черенки винограда
Управление автомобилем в дождь: какую ошибку допускают многие водители
В Уфе задержали двух мужчин, которые занимались организацией игорного бизнеса
Новосибирские ученые обнаружили ген стрессоустойчивости у "детей девяностых"
Зевота - это не только обыденное явление, но и признак серьёзных болезней, рассказываем, каких

Терапевт Заплавнова рассказала об опасных заболеваниях, симптомом которых является зевота

0:41
Здоровье

Медицинские специалисты предупреждают о том, что зевота может быть признаком серьезных и потенциально опасных заболеваний, таких как эпилепсия, рассеянный склероз, инсульт или черепно-мозговая травма (ЧМТ).

Терапевт Заплавнова рассказала об опасных заболеваниях, симптомом которых является зевота
Фото: openverse "Sleeping on the train" by MShades is licensed under CC BY 2.0.

Терапевт Кристина Заплавнова отмечает, что зевота, как проявление сонливости, также может указывать на нарушение сна, что может быть связано с различными формами анемии.

Кроме того, зевота может быть симптомом поражения ствола головного мозга, однако это состояние редко проявляется изолированно и чаще сопровождается другими признаками, такими как онемение, слабость в конечностях, асимметрия лица или головокружение.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Популярное
В администрации Цюриха распорядились избавиться от украинских флагов на улицах города

В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х.

С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги
В 2024 году магнитные полюса Солнца поменяются местами
Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества
Без применения инъекций: способ восстановить увядающую и безжизненную кожу всего одной процедурой
Как правильно сажать укроп на даче, чтобы он чувствовал себя хорошо и радовал урожаем
Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова Сценарий создания палестинского государства от Махмуда Аббаса: риски и плюсы Михаил Плисюк
Мать отчитала Ксению Бородину за покупку носков за 40 тысяч рублей: сколько раз можно было в "Пятёрочку" сходить
В Карелии обнаружен ранее неизвестный науке минерал
Делимся советами удаления веток, чтобы ваши плодовые деревья чувствовали себя прекрасно
Делимся советами удаления веток, чтобы ваши плодовые деревья чувствовали себя прекрасно
Последние материалы
Mercedes-Benz передумал переходить на электромобили к 2030 году
Когда начинать укоренять черенки винограда
Терапевт Заплавнова рассказала об опасных заболеваниях, симптомом которых является зевота
Управление автомобилем в дождь: какую ошибку допускают многие водители
В Уфе задержали двух мужчин, которые занимались организацией игорного бизнеса
Новосибирские ученые обнаружили ген стрессоустойчивости у "детей девяностых"
В горах Крыма была проведена операция по спасению группы туристов
Автоновости дня: Раскрыта стоимость самых дешевых пикапов в России
Диета для густых волос: от чего отказаться и что добавить в рацион
Автоэксперт Зиновьев назвал четыре марки автомобилей с проблемным "автоматом"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников