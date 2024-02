Зевота - это не только обыденное явление, но и признак серьёзных болезней, рассказываем, каких

Медицинские специалисты предупреждают о том, что зевота может быть признаком серьезных и потенциально опасных заболеваний, таких как эпилепсия, рассеянный склероз, инсульт или черепно-мозговая травма (ЧМТ).

Фото: openverse "Sleeping on the train" by MShades is licensed under CC BY 2.0.