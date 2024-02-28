Зевота - это не только обыденное явление, но и признак серьёзных болезней, рассказываем, каких

Терапевт Заплавнова рассказала об опасных заболеваниях, симптомом которых является зевота

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медицинские специалисты предупреждают о том, что зевота может быть признаком серьезных и потенциально опасных заболеваний, таких как эпилепсия, рассеянный склероз, инсульт или черепно-мозговая травма (ЧМТ).

Фото: openverse "Sleeping on the train" by MShades is licensed under CC BY 2.0.

Терапевт Кристина Заплавнова отмечает, что зевота, как проявление сонливости, также может указывать на нарушение сна, что может быть связано с различными формами анемии.

Кроме того, зевота может быть симптомом поражения ствола головного мозга, однако это состояние редко проявляется изолированно и чаще сопровождается другими признаками, такими как онемение, слабость в конечностях, асимметрия лица или головокружение.