Бананы для похудения: как недозрелые плоды могут помочь сбросить лишний вес

Хирург Радж заявил, что для успешного похудения необходимо есть зеленые бананы

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди, стремящиеся сбросить лишний вес, могут избегать сладких фруктов, таких как бананы, из-за высокого содержания калорий. Однако хирург Каран Радж утверждает, что любителям бананов не обязательно исключать их из рациона. Вместо этого он рекомендует обратить внимание на недозрелые плоды.

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Эксперт объясняет, что недозрелые бананы содержат резистентный крахмал, который в организме ведет себя подобно пищевым волокнам. Однако это далеко не все его преимущества. Радж отмечает, что такие бананы имеют низкую калорийность, не вызывают резкого увеличения уровня глюкозы в крови и полезны для людей с диабетом или тем, кто следит за своим весом.

Когда банан созревает, его крахмал превращается в углеводы. Однако это не делает его вредным для здоровья. Кроме того, чем спелее и темнее становится кожура банана, тем больше в нем содержится антиоксидантов.