Бананы для похудения: как недозрелые плоды могут помочь сбросить лишний вес

Люди, стремящиеся сбросить лишний вес, могут избегать сладких фруктов, таких как бананы, из-за высокого содержания калорий. Однако хирург Каран Радж утверждает, что любителям бананов не обязательно исключать их из рациона. Вместо этого он рекомендует обратить внимание на недозрелые плоды.
Эксперт объясняет, что недозрелые бананы содержат резистентный крахмал, который в организме ведет себя подобно пищевым волокнам. Однако это далеко не все его преимущества. Радж отмечает, что такие бананы имеют низкую калорийность, не вызывают резкого увеличения уровня глюкозы в крови и полезны для людей с диабетом или тем, кто следит за своим весом.
Когда банан созревает, его крахмал превращается в углеводы. Однако это не делает его вредным для здоровья. Кроме того, чем спелее и темнее становится кожура банана, тем больше в нем содержится антиоксидантов.
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