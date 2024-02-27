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Бананы для похудения: как недозрелые плоды могут помочь сбросить лишний вес

Хирург Радж заявил, что для успешного похудения необходимо есть зеленые бананы

0:57
Здоровье

Люди, стремящиеся сбросить лишний вес, могут избегать сладких фруктов, таких как бананы, из-за высокого содержания калорий. Однако хирург Каран Радж утверждает, что любителям бананов не обязательно исключать их из рациона. Вместо этого он рекомендует обратить внимание на недозрелые плоды.

Хирург Радж заявил, что для успешного похудения необходимо есть зеленые бананы
Фото: Openverse by ajay_suresh is licensed under CC BY 2.0

Эксперт объясняет, что недозрелые бананы содержат резистентный крахмал, который в организме ведет себя подобно пищевым волокнам. Однако это далеко не все его преимущества. Радж отмечает, что такие бананы имеют низкую калорийность, не вызывают резкого увеличения уровня глюкозы в крови и полезны для людей с диабетом или тем, кто следит за своим весом.

Когда банан созревает, его крахмал превращается в углеводы. Однако это не делает его вредным для здоровья. Кроме того, чем спелее и темнее становится кожура банана, тем больше в нем содержится антиоксидантов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
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