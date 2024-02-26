Внимание! Ученые составили и рассказали о рационе, который спасет от алкоголизма!

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Американские ученые назвали рацион, который снизит тягу к спиртному

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Здоровье

Один конкретный рацион питания, согласно американским ученым, может смягчить желание употребления алкоголя. Это утверждение основано на исследовании, в котором участвовали люди с алкогольной зависимостью.

Американские ученые назвали рацион, который снизит тягу к спиртному
Фото: sxc.hu by Nik Frey (niksan) is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Добровольцев поделили на группы, одна из которых следовала кето-диете, характеризующейся высоким содержанием полезных жиров.

Наблюдения медиков показали, что участникам стало меньше желания к вредным напиткам. Специалисты пришли к выводу, что это связано с повышением уровня кетонов в организме участников. Кетоны — это продукты разложения жиров в печени, которые могут стать важным источником энергии при нехватке углеводов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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