Увеличение продолжительности жизни: открытия и рекомендации геронтологов

Профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ доктор медицинских наук Юрий Конев выделил три основных фактора, способствующих увеличению продолжительности жизни. По его словам, максимальные ожидаемые сроки жизни для женщин составляют примерно 115-117 лет, а для мужчин — около 110 лет, и эти показатели остаются почти неизменными уже в течение последних ста лет или даже дольше.

Фото: openverse "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.