Увеличение продолжительности жизни: открытия и рекомендации геронтологов

Врач Конев назвал три фактора, значительно продлевающих жизнь

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ доктор медицинских наук Юрий Конев выделил три основных фактора, способствующих увеличению продолжительности жизни. По его словам, максимальные ожидаемые сроки жизни для женщин составляют примерно 115-117 лет, а для мужчин — около 110 лет, и эти показатели остаются почти неизменными уже в течение последних ста лет или даже дольше.

Фото: openverse "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

"Согласно нашим исследованиям, система здравоохранения играет важную, но относительно небольшую роль в продлении жизни, принося вклад примерно лишь 10-12%. Генетика также имеет свое значение, но не более 10-15%. Остальные 60-80% зависят от здорового образа жизни. Как шутят геронтологи, выбор родителей-долгожителей — это лотерея, в которой мы не участвуем", — прокомментировал специалист.

Юрий Конев также подчеркнул, что долгожители чаще всего обитают в регионах, где ценится здоровый образ жизни, таких как Япония, Италия, Калифорния и некоторые районы Южной Америки.

"Эти места благоприятны благодаря своей природе, качественной пище и спокойной атмосфере. Здоровый образ жизни играет ключевую роль в увеличении продолжительности жизни на более чем 60%", — пояснил врач.

Сидячий образ жизни и неправильное питание, напротив, уменьшают шансы на долголетие.