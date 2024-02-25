Как избавиться от боли в горле перед соревнованиями: секреты здоровья от специалиста

Врач Казиханова рассказала спортсменам, что делать при боли в горле перед соревнованиями

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Саида Казиханова предоставила рекомендации для тех случаев, когда у спортсменов появляются неприятные ощущения в горле перед соревнованиями. Она поделилась с ними так называемыми "правилами шеи".

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Если времени на посещение врача перед соревнованиями осталось мало, а горло болит, врач рекомендует применить этот метод. Она пояснила, что если неприятные симптомы ограничиваются горлом и выше, спортсмены могут заниматься легкими тренировками.

Это допустимо в случае небольшой боли в горле, заложенности носа или насморка. Важно сообщить тренеру о своем состоянии и снизить интенсивность тренировок. Однако, если появляется мокрота и кашель, нарушается ритм сердца, боль распространяется на грудную клетку, повышается температура, возникает слабость и мышечная боль, или увеличиваются лимфоузлы, необходимо немедленно прекратить тренировки.

Первым шагом в лечении боли в горле следует увеличить употребление теплой воды и щелочных напитков. Существуют также специальные спреи, которые могут снизить боль и першение. Важно избегать употребления сладостей, так как глюкоза способствует размножению бактерий.

Также не рекомендуется пить молоко, очень горячие напитки, кислые соки и содержащие кофеин чай и кофе. Доктор советует обратить внимание на укрепление иммунитета, принимать витамины, выделять время для полноценного отдыха и следовать правильному питанию.