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От головной боли до изменений сердечного ритма: когда позвонить скорой при отравлении

Терапевт Звонков рассказал, что при интоксикации необходимо сразу обращаться к врачу

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Здоровье

Врач-терапевт Андрей Звонков поделился информацией о первых признаках пищевого отравления, которые требуют обращения к врачу. По его мнению, признаки интоксикации требуют немедленной медицинской помощи. Если у пациента возникают головокружение, тошнота, ощущение мурашек, и потемнение в глазах, это может быть сигналом о возможном отравлении.

Терапевт Звонков рассказал, что при интоксикации необходимо сразу обращаться к врачу
Фото: Pravda.Ru by Галина Хусаинова

Он пояснил, что подобные реакции организма являются проявлением мозговой симптоматики — головной мозг реагирует на какие-то изменения, но вначале человек может не осознавать, что именно происходит.

Звонков также отметил, что могут возникнуть изменения в артериальном давлении, а также необычные сердечные ритмы, будь то слишком медленные или слишком быстрые. По его мнению, в случае подобных симптомов необходимо вызывать скорую медицинскую помощь.
 
 
 

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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