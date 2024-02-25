От головной боли до изменений сердечного ритма: когда позвонить скорой при отравлении

Терапевт Звонков рассказал, что при интоксикации необходимо сразу обращаться к врачу

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Андрей Звонков поделился информацией о первых признаках пищевого отравления, которые требуют обращения к врачу. По его мнению, признаки интоксикации требуют немедленной медицинской помощи. Если у пациента возникают головокружение, тошнота, ощущение мурашек, и потемнение в глазах, это может быть сигналом о возможном отравлении.

Фото: Pravda.Ru by Галина Хусаинова

Он пояснил, что подобные реакции организма являются проявлением мозговой симптоматики — головной мозг реагирует на какие-то изменения, но вначале человек может не осознавать, что именно происходит.

Звонков также отметил, что могут возникнуть изменения в артериальном давлении, а также необычные сердечные ритмы, будь то слишком медленные или слишком быстрые. По его мнению, в случае подобных симптомов необходимо вызывать скорую медицинскую помощь.





