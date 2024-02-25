От головной боли до изменений сердечного ритма: когда позвонить скорой при отравлении

Врач-терапевт Андрей Звонков поделился информацией о первых признаках пищевого отравления, которые требуют обращения к врачу. По его мнению, признаки интоксикации требуют немедленной медицинской помощи. Если у пациента возникают головокружение, тошнота, ощущение мурашек, и потемнение в глазах, это может быть сигналом о возможном отравлении.
Он пояснил, что подобные реакции организма являются проявлением мозговой симптоматики — головной мозг реагирует на какие-то изменения, но вначале человек может не осознавать, что именно происходит.
Звонков также отметил, что могут возникнуть изменения в артериальном давлении, а также необычные сердечные ритмы, будь то слишком медленные или слишком быстрые. По его мнению, в случае подобных симптомов необходимо вызывать скорую медицинскую помощь.
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