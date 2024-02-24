Секреты долголетия изучены! Узнайте, как сохранить здоровье с помощью специальных продуктов

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Писатель Бюттнер рассказала о продуктах, которые входят в рацион долгожителей

0:38
Здоровье

Автор книг о здоровом питании Дэн Бюттнер поделился выводами, которые сделал в ходе своего исследования феномена долголетия.

Писатель Бюттнер рассказала о продуктах, которые входят в рацион долгожителей
Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

Изучение показало, что в регионах с высоким уровнем долгожителей преобладают в рационе ферментированные продукты и другая растительная пища.

Согласно публикации, чередование потребления ферментированных продуктов с свежими овощами может способствовать защите организма от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

109-летняя жительница США Дженни Либертини отметила свой день рождения в компании друзей, которые разгадали секрет ее долголетия.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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