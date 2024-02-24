Секреты долголетия изучены! Узнайте, как сохранить здоровье с помощью специальных продуктов

Писатель Бюттнер рассказала о продуктах, которые входят в рацион долгожителей

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Автор книг о здоровом питании Дэн Бюттнер поделился выводами, которые сделал в ходе своего исследования феномена долголетия.

Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

Изучение показало, что в регионах с высоким уровнем долгожителей преобладают в рационе ферментированные продукты и другая растительная пища.

Согласно публикации, чередование потребления ферментированных продуктов с свежими овощами может способствовать защите организма от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

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