Кортизол: ключ к пониманию стресса и методов его управления для здоровья и благополучия

Эндокринолог Абахина заявила, что высокий уровень кортизола приводит к проблемам ЖКТ и ожирению

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кортизол — гормон, вырабатываемый корой надпочечников, играет ключевую роль в регуляции стресса в организме, воздействует на уровень артериального давления и участвует в ряде других важных процессов. Эндокринолог Дарья Абахина поделилась с информацией о функциях этого гормона.

Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

По мнению специалиста, кортизол выполняет разнообразные задачи, оказывая влияние на все аспекты метаболизма в организме. Он стимулирует липолиз и участвует в расщеплении белка на аминокислоты, а также играет важную роль в углеводном обмене и реакции на стрессовые ситуации. По словам Дарьи Абахиной, это воздействие также затрагивает работу различных систем организма, включая кровеносную, иммунную и центральную нервную.

Уровень кортизола повышается в периоды стресса, что может привести к замедлению метаболизма и, в конечном итоге, способствовать набору лишнего веса. В условиях современной жизни стресс становится неизбежным, и продолжительное воздействие стрессовых факторов и высокий уровень кортизола могут оказать негативное воздействие на организм. Этот гормон может вызывать проблемы с пищеварением и сном, а также приводить к головным болям, беспокойству и ухудшению концентрации внимания.

По мнению эксперта, единственный способ справиться с этой ситуацией — это управлять стрессом. Абахина рекомендует обратить внимание на релаксацию, здоровое питание, физическую активность и обеспечение качественного сна и отдыха.