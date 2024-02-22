Диетолог назвал специю, которая эффективно снижает холестерин

Диетолог Хилл сообщил, что корица помогает снизить холестерин

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Джордан Хилл проинформировал, что при помощи такой специи, как корица, можно успешно снизить уровень "плохого" холестерина. Это возможно благодаря ее способности уменьшать сахар в крови, пишет издание Sports.

Фото: https://cdn.mosoah.com/

Этот метод стоит взять на вооружение тем, кто страдает от сахарного диабета. Диетолог отметил, что корица еще обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Это в свою очередь хорошо скажется на здоровье сердца и сосудов.

Кроме того, диетолог Хилл посоветовал людям с высоким холестерином обратить внимание и на другие специи. Их тоже нужно добавить в свой рацион. Это имбирь, чеснок, кайенский перец и куркума. Если все эти специи будут регулярно употребляться, то получится значительно снизить уровень "плохого" холестерина.