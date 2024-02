Борьба с гриппом, ОРВИ и COVID-19: специалисты предупреждают о новых вызовах

Исследователи и медицинские эксперты обсудили с россиянами текущую эпидемиологическую обстановку в стране.

Фото: flickr. com by NIAID is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license