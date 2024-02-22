Борьба с гриппом, ОРВИ и COVID-19: специалисты предупреждают о новых вызовах

Врачи выяснили и предупредили, что вирусы не заканчиваются

Исследователи и медицинские эксперты обсудили с россиянами текущую эпидемиологическую обстановку в стране.

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Ситуация такова, что количество случаев гриппа и ОРВИ выросло на 80% всего за неделю после новогодних праздников. Однако вирусы не собираются останавливаться на этом, и к концу февраля может произойти еще один резкий подъем числа заболевших гриппом, ОРВИ и COVID-19.

Учитывая сходные симптомы, лишь немногие россияне могут отличить ОРВИ от гриппа, а в свою очередь, грипп от коронавируса. На данный момент в стране циркулирует подвид "Пирола" штамма Омикрон COVID-19, который характеризуется высокой заражаемость. Для определения наличия вируса требуется проведение ПЦР-теста.

Что касается гриппа, в наибольшей степени распространен "гонконгский" вариант, который может привести к тяжелому протеканию болезни и осложнениям. В группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом, пожилые и дети.

Специалисты рекомендуют применять противовирусные препараты, соблюдать гигиену — регулярно мывать руки, носить маски в общественных местах, а также избегать скопления людей.