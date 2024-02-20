Как снизить калорийность вкусной пищи из картофеля и макарон. Достаточно этой несложной процедуры

Необычный способ снизить калорийность повседневных блюд

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Это интересное открытие диетологов предполагает, что остывшая картошка и другие продукты, содержащие крахмал, могут способствовать более эффективному снижению калорийного потребления.

Картошка для похудения

По их словам, когда крахмал остывает, он превращается в устойчивую форму, которая плохо переваривается и предоставляет организму меньше энергии.

Остывшие картофель, рис, макароны - залог снижения веса и уменьшение аппетита. Если эти продукты приготовить, охладить и разогреть или съесть холодными на следующий день, то калорийность будет немного ниже.

Данное открытие может быть полезным для тех, кто следит за своим питанием и стремится к похудению. Однако, как и с любыми диетическими рекомендациями, важно помнить о сбалансированном питании и умеренности. Следует учитывать индивидуальные особенности организма и консультироваться с доктором или диетологом перед внесением радикальных изменений в рацион.