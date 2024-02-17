Прорыв в медицине: Япония готовится к пересадке органов от генетически модифицированных свиней

Профессор Нагасима заявил, что ученые в Японии впервые вывели свинью для пересадки органов человеку

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Японии впервые достигнут значимый прорыв в области генетической модификации свиней с целью пересадки их органов на людей. Этот значительный шаг был осуществлен при участии ученых из Университета Мэйдзи.

Фото: openverse by Elsie esq. is licensed under CC BY 2.0

Технология выведения свиней с органами, совместимыми для пересадки на человека, изначально разработана в Соединенных Штатах. Японские исследователи использовали клетки, импортированные из США, и успешно клонировали своего поросенка на их основе. Этот случай представляет собой первый в истории Японии в контексте подобных исследований.

Профессор Университета Мэйдзи Хироси Нагасима отметил, что в дальнейшем ученые сосредоточатся на обеспечении безопасности своей работы и планируют продолжить обсуждение этических вопросов, связанных с этим процессом. Специалисты планируют провести первые пересадки органов выращенной свиньи на человека уже в текущем году.

Два года назад американские медики успешно осуществили две операции по пересадке генетически модифицированных свиных сердцев на людей. Эти операции были проведены на пациентах с диагностированной смертью мозга, чьи органы поддерживались искусственными аппаратами. Осенью прошлого года один из пациентов, страдавших от терминальной стадии сердечной недостаточности, получил трансплантацию сердца свиньи. Он прожил еще шесть недель, но в итоге скончался.