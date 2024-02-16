Закалка с самого детства: как объяснить детям онкологию без страха

По мнению руководителя психологического отдела Детского хосписа "Дом с маяком" Алены Кизино, важно не избегать обсуждения онкологии с ребенком, если кто-то из его окружения столкнулся с этим заболеванием.
Детям следует пояснить, что происходит, назвать болезнь, но не углубляться в медицинские детали, подчеркивает Кизино.
"Нет ничего стыдного в том, что у кого-то есть это заболевание. Важно не скрывать это. Лечение тяжелое и может вызвать стресс, что может сильно повлиять на человека", — поясняет эксперт.
Поэтому важно, чтобы ребенок понимал, что это за болезнь, как ее лечат, и что процесс выздоровления может занять много времени, а человек может временно отсутствовать из окружения ребенка.
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