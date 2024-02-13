Циркулирующий сейчас в нашей стране коронавирус вида «омикрон» намного слабее, чем первые штаммы ковида, считают специалисты

Не отличить от обычного ОРВИ- вирусолог Чепурнов рассказал о том, как сейчас выглядит коронавирус

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор вирусологии, глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал о симптомах нынешнего коронавируса и мерах его профилактики.

Фото: Елена Былкина Pravda.Ru

Заложенный нос, головная боль, ломота в мышцах- "омикрон" практически не отличить от обычного респираторно-вирусного заболевания. А вот по осложнениям ковид января 2024 года не похож на своего предшественника. Поразить лёгкие коронавирус уже не стремится. К счастью, говорят специалисты.

"В этой версии омикрона он вот такой — не сильнее, не слабее. Дальше индивидуальные моменты для каждого пациента. На данный момент больше всего это трахеит, бронхит. Реже уходит дальше, как и многие другие вирусы", — говорит доктор.

В качестве профилактики коронавируса специалисты рекомендуют придерживаться тех же правил, что и при обычном ОРВИ.

"По возможности минимизировать контакты. Потому что, иначе надо заходить в те же самые вещи. Это маска. То, что мы не любим. Потом, гляди, появится модернизированная вакцина, находящаяся намного ближе к сегодняшнему антигенному составу этого возбудителя. Физкультура. Обычные меры против ОРВИ", — советует Александр Чепурнов.

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