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Циркулирующий сейчас в нашей стране коронавирус вида «омикрон» намного слабее, чем первые штаммы ковида, считают специалисты

Не отличить от обычного ОРВИ- вирусолог Чепурнов рассказал о том, как сейчас выглядит коронавирус

1:21
Здоровье

Профессор вирусологии, глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал о симптомах нынешнего коронавируса и мерах его профилактики.

Не отличить от обычного ОРВИ- вирусолог Чепурнов рассказал о том, как сейчас выглядит коронавирус
Фото: Елена Былкина Pravda.Ru

Заложенный нос, головная боль, ломота в мышцах- "омикрон" практически не отличить от обычного респираторно-вирусного заболевания. А вот по осложнениям ковид января 2024 года не похож на своего предшественника. Поразить лёгкие коронавирус уже не стремится. К счастью, говорят специалисты.

"В этой версии омикрона он вот такой — не сильнее, не слабее. Дальше индивидуальные моменты для каждого пациента. На данный момент больше всего это трахеит, бронхит. Реже уходит дальше, как и многие другие вирусы", — говорит доктор.

В качестве профилактики коронавируса специалисты рекомендуют придерживаться тех же правил, что и при обычном ОРВИ.

"По возможности минимизировать контакты. Потому что, иначе надо заходить в те же самые вещи. Это маска. То, что мы не любим. Потом, гляди, появится модернизированная вакцина, находящаяся намного ближе к сегодняшнему антигенному составу этого возбудителя. Физкультура. Обычные меры против ОРВИ", — советует Александр Чепурнов.

 

 

 

 

 

Профилактика простуды и гриппа
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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