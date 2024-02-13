Забудьте о сосисочной головной боли: врач опроверг самый популярный миф о еде

Врач Мясников опроверг миф о том, что сосиски вызывают головную боль

0:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известный врач общей практики и заслуженный врач города Москвы Александр Мясников утверждает, что идея о том, что употребление сосисок может вызвать головную боль, является мифом и заблуждением.

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По его мнению, представление о так называемой "сосисочной головной боли" не имеет научного обоснования. Врач в шутку отмечает, что даже после того, как он съел сосиску прямо в студии передачи, голова у него не начала болеть. Вместо этого он указывает, что головная боль может быть вызвана употреблением алкоголя, такого как пиво, вино и водка.