Как сделать свои кости титановыми: просто добавьте в свой рацион...

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Диетолог Денисова рассказала, что молочные продукты снижает риск переломов после 50 лет

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После достижения 50-летнего возраста риск переломов, связанных с остеопорозом, становится выше. Один из методов снижения этого риска заключается в правильном питании.

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Специалист по питанию Наталья Денисова рекомендует включать в рацион молочные продукты, поскольку они являются источником кальция, необходимого для здоровых костей. Также рекомендуется добавлять в питание рыбу, содержащую белок, кальций и омега-3 жирные кислоты, которые благотворно воздействуют на организм.

"Если остеопороз уже выявлен, важно компенсировать дефицит кальция с помощью медикаментозной терапии", — подчеркивает врач.

Если увеличение потребления перечисленных продуктов невозможно или недостаточно эффективно, врач может назначить лекарственные препараты. Для своевременной профилактики остеопороза рекомендуется периодически проверять плотность костной ткани, советует Наталья Денисова.