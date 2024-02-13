Как сделать свои кости титановыми: просто добавьте в свой рацион...

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Диетолог Денисова рассказала, что молочные продукты снижает риск переломов после 50 лет

0:56
Здоровье

После достижения 50-летнего возраста риск переломов, связанных с остеопорозом, становится выше. Один из методов снижения этого риска заключается в правильном питании.

Диетолог Денисова рассказала, что молочные продукты снижает риск переломов после 50 лет
Фото: openverse.org by Vet Moves.com is licensed under CC BY 2.0.

Специалист по питанию Наталья Денисова рекомендует включать в рацион молочные продукты, поскольку они являются источником кальция, необходимого для здоровых костей. Также рекомендуется добавлять в питание рыбу, содержащую белок, кальций и омега-3 жирные кислоты, которые благотворно воздействуют на организм.

"Если остеопороз уже выявлен, важно компенсировать дефицит кальция с помощью медикаментозной терапии", — подчеркивает врач.

Если увеличение потребления перечисленных продуктов невозможно или недостаточно эффективно, врач может назначить лекарственные препараты. Для своевременной профилактики остеопороза рекомендуется периодически проверять плотность костной ткани, советует Наталья Денисова.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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