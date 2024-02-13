Как сделать свои кости титановыми: просто добавьте в свой рацион...

После достижения 50-летнего возраста риск переломов, связанных с остеопорозом, становится выше. Один из методов снижения этого риска заключается в правильном питании.
Специалист по питанию Наталья Денисова рекомендует включать в рацион молочные продукты, поскольку они являются источником кальция, необходимого для здоровых костей. Также рекомендуется добавлять в питание рыбу, содержащую белок, кальций и омега-3 жирные кислоты, которые благотворно воздействуют на организм.
"Если остеопороз уже выявлен, важно компенсировать дефицит кальция с помощью медикаментозной терапии", — подчеркивает врач.
Если увеличение потребления перечисленных продуктов невозможно или недостаточно эффективно, врач может назначить лекарственные препараты. Для своевременной профилактики остеопороза рекомендуется периодически проверять плотность костной ткани, советует Наталья Денисова.
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