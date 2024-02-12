Самый пик депрессии: что поможет пережить последний месяц зимы?

Врач Гончарова рассказала, что пережить февраль поможет вкусная еда

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В феврале часто испытываем некоторые вызовы для нашего организма. Холод и недостаток солнечного света могут привести к снижению уровня эндорфинов, что влияет на наше эмоциональное состояние.

Фото: wikimedia.org by TheHellRace is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Врач Анна Гончарова объясняет, что люди могут чувствовать усталость из-за коротких дней, холодной погоды и других факторов, что сказывается на их настроении.

После окончания праздников и возврата к рутине многие могут почувствовать ухудшение настроения. Гончарова подчеркивает важность различия между усталостью и стрессом, вызванными другими проблемами со здоровьем. Она рекомендует пройти полное медицинское обследование, чтобы исключить наличие серьезных заболеваний. После подтверждения нормальных результатов анализов можно приступить к поиску способов улучшить настроение.

Эксперт отмечает, что многие сталкиваются с недостатком витаминов D и группы B, что может усугубить ситуацию. Поэтому важно исключить эти дефициты перед тем, как приступать к поиску способов увеличения уровня эндорфинов. Гончарова рекомендует обращать внимание на коррекцию доз гормонов щитовидной железы и обеспечивать организм всем необходимым.

Итак, чтобы справиться с низким уровнем эндорфинов и улучшить настроение, важно заботиться о своем здоровье, поддерживать сбалансированное питание, принимать витамины и, конечно же, находить радость в жизни.