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Затянувшееся заболевание может стать хроническим по психологическим причинам. Как этого избежать, рассказала специалист

Психолог Еремян объяснила, почему некоторые заболевания становятся хроническими

2:52
Здоровье

Многие заболевания имеют хроническую форму. Психолог и автор курса "Психология здоровья" Карина Еремян объяснила Pravda.Ru, почему так происходит и что мешает человеку выздоравливать.

Психолог Еремян объяснила, почему некоторые заболевания становятся хроническими
Фото: pixabay.com by pixabay user 422694 is licensed under Creative Commons Zero

— Болезнь — это целесообразная биологическая спецпрограмма. Она возникает в ответ на шоковое событие в жизни человека. В этот момент в его психике происходит определённый конфликт. Если психика не находит решение, за неё это делает тело.

Биологическая спецпрограмма — линейная. То есть имеет последовательные фазы развития:

  • момент запуска,
  • активная фаза с накоплением конфликтной массы,
  • разрешение конфликта,
  • его кульминация
  • или эпикризис
  • и восстановление.

Однако иногда биологические спецпрограммы зацикливаются, то есть происходит зависание в фазе выздоровления. Это и называется в медицине хроническим заболеванием. Почему так происходит?

Одна из причин — наличие трека поблизости человека. По сути это объект, который провоцирует тот или иной симптом. Это может быть другой человек, животное или неодушевлённый предмет, который непосредственно связан с шоковым событием. Например, все без исключения виды аллергии — это реакция на что-то напоминающее нам о пережитом стрессе или на трек.

Здесь есть важный момент. Не всегда обнаружение и осознание трека может разрешить ситуацию. Нередко нужно изолировать себя от трека хотя бы на время проработки психологических конфликтов. Потому что вегетативная нервная система при наличии трека рядом будет вновь возвращать человека к исходной конфликтной фазе. Как думаете, сколько мышке нужно ходить на психотерапию и проговаривать, что кошка для неё не опасна, пока та находится поблизости? Мышка — это, образно говоря, вегетативная нервная система человека, а кошка — соответственно, трек. Пока мышка не убежит от кошки, так и будет бояться и проживать целесообразные биологические спецпрограммы.

Именно поэтому здесь первым шагом следует дистанцироваться от треков. Только потом начинать проработку конфликтных ситуаций. Там, где человек заболел, он выздороветь практически не может. Кстати, именно поэтому так успешны были источники, на которые ездили выздоравливающие в XVII-XIX веках.

Однако, даже зная о треках, человек может игнорировать возможность уйти и выздороветь. Здесь причиной могут быть так называемые вторичные выгоды, которые он получает от своей болезни. Чаще всего это внимание, забота родных, какие-то поблажки при выполнении работы. Нужно смотреть индивидуально. И здесь работа во многом зависит от выбора человека: оставаться в позиции жертвы, которую жалеют, которой помогают. Либо взять ответственность за свою жизнь. Часто необходима работа с психологом.

Почему у людей годами не проходят болезни? Хронические заболевания
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
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Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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