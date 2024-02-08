Затянувшееся заболевание может стать хроническим по психологическим причинам. Как этого избежать, рассказала специалист

Психолог Еремян объяснила, почему некоторые заболевания становятся хроническими

2:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие заболевания имеют хроническую форму. Психолог и автор курса "Психология здоровья" Карина Еремян объяснила Pravda.Ru, почему так происходит и что мешает человеку выздоравливать.

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— Болезнь — это целесообразная биологическая спецпрограмма. Она возникает в ответ на шоковое событие в жизни человека. В этот момент в его психике происходит определённый конфликт. Если психика не находит решение, за неё это делает тело.

Биологическая спецпрограмма — линейная. То есть имеет последовательные фазы развития:

момент запуска,

активная фаза с накоплением конфликтной массы,

разрешение конфликта,

его кульминация

или эпикризис

и восстановление.

Однако иногда биологические спецпрограммы зацикливаются, то есть происходит зависание в фазе выздоровления. Это и называется в медицине хроническим заболеванием. Почему так происходит?

Одна из причин — наличие трека поблизости человека. По сути это объект, который провоцирует тот или иной симптом. Это может быть другой человек, животное или неодушевлённый предмет, который непосредственно связан с шоковым событием. Например, все без исключения виды аллергии — это реакция на что-то напоминающее нам о пережитом стрессе или на трек.

Здесь есть важный момент. Не всегда обнаружение и осознание трека может разрешить ситуацию. Нередко нужно изолировать себя от трека хотя бы на время проработки психологических конфликтов. Потому что вегетативная нервная система при наличии трека рядом будет вновь возвращать человека к исходной конфликтной фазе. Как думаете, сколько мышке нужно ходить на психотерапию и проговаривать, что кошка для неё не опасна, пока та находится поблизости? Мышка — это, образно говоря, вегетативная нервная система человека, а кошка — соответственно, трек. Пока мышка не убежит от кошки, так и будет бояться и проживать целесообразные биологические спецпрограммы.

Именно поэтому здесь первым шагом следует дистанцироваться от треков. Только потом начинать проработку конфликтных ситуаций. Там, где человек заболел, он выздороветь практически не может. Кстати, именно поэтому так успешны были источники, на которые ездили выздоравливающие в XVII-XIX веках.

Однако, даже зная о треках, человек может игнорировать возможность уйти и выздороветь. Здесь причиной могут быть так называемые вторичные выгоды, которые он получает от своей болезни. Чаще всего это внимание, забота родных, какие-то поблажки при выполнении работы. Нужно смотреть индивидуально. И здесь работа во многом зависит от выбора человека: оставаться в позиции жертвы, которую жалеют, которой помогают. Либо взять ответственность за свою жизнь. Часто необходима работа с психологом.

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