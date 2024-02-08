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К облысению мужчин приводит снижение тестостерона, которое влияет на процесс роста волос

Профессор Ионов заявил, что низкий уровень тестостерона приводит к облысению

0:43
Здоровье

Профессор терапии на медицинском факультете Государственного университета просвещения Станислав Ионов предоставил основные факторы, которые могут приводить к облысению у мужчин.

Профессор Ионов заявил, что низкий уровень тестостерона приводит к облысению
Фото: Нейросеть Шедеврум

Он отметил, что естественное (эндокринное) облысение обычно начинается после 50 лет и связано с возрастным изменением гормонального баланса, в частности, с уменьшением уровня тестостерона, что приводит к снижению дигидротестостерона и нарушению процессов роста волос.

Эксперт также указал, что облысение в молодом возрасте часто имеет генетические предпосылки. Согласно его словам, у детей также может проявиться алопеция, которая может быть вызвана вирусными, бактериальными или грибковыми инфекциями.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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