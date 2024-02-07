О чем говорит постоянная головная боль: самые действенные методы избавления

Неврологи назвали массаж отличным методом, чтобы избавиться от головной боли

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неврологические исследования выявили, что периодический массаж может значительно снизить интенсивность головной боли и улучшить подвижность шейного отдела позвоночника. Важно отметить, что массаж не влияет на силу болевых ощущений, однако уменьшает частоту и длительность дискомфорта.

Фото: openverse.org by Matt From London is licensed under CC BY 2.0.

Для облегчения напряженной головной боли, на которую традиционные методы лечения оказывают слабое воздействие, рекомендуется обращаться к ударно-волновой терапии, особенно для тех, кто предпочитает избежать употребления лекарств.

Дополнительно, электрическая нейромодуляция представляет собой успешный метод борьбы с головной болью. Электрические импульсы стимулируют нервы, находящиеся в области над глазами, затылке и блуждающих нервах.

Медики отмечают, что переносные устройства для этой процедуры доступны даже для использования в домашних условиях. Еще одним эффективным способом лечения головной боли без применения лекарств является иглорефлексотерапия.

Клинические исследования показали, что ее применение в течение восьми недель значительно снижает частоту болевых приступов у пациентов с напряженной головной болью в течение восьми месяцев после завершения курса.