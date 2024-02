О чем говорит постоянная головная боль: самые действенные методы избавления

Неврологические исследования выявили, что периодический массаж может значительно снизить интенсивность головной боли и улучшить подвижность шейного отдела позвоночника. Важно отметить, что массаж не влияет на силу болевых ощущений, однако уменьшает частоту и длительность дискомфорта.

Фото: openverse.org by Matt From London is licensed under CC BY 2.0.