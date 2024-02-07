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О чем говорит постоянная головная боль: самые действенные методы избавления

Неврологи назвали массаж отличным методом, чтобы избавиться от головной боли

1:13
Здоровье

Неврологические исследования выявили, что периодический массаж может значительно снизить интенсивность головной боли и улучшить подвижность шейного отдела позвоночника. Важно отметить, что массаж не влияет на силу болевых ощущений, однако уменьшает частоту и длительность дискомфорта.

Неврологи назвали массаж отличным методом, чтобы избавиться от головной боли
Фото: openverse.org by Matt From London is licensed under CC BY 2.0.

Для облегчения напряженной головной боли, на которую традиционные методы лечения оказывают слабое воздействие, рекомендуется обращаться к ударно-волновой терапии, особенно для тех, кто предпочитает избежать употребления лекарств.

Дополнительно, электрическая нейромодуляция представляет собой успешный метод борьбы с головной болью. Электрические импульсы стимулируют нервы, находящиеся в области над глазами, затылке и блуждающих нервах.

Медики отмечают, что переносные устройства для этой процедуры доступны даже для использования в домашних условиях. Еще одним эффективным способом лечения головной боли без применения лекарств является иглорефлексотерапия.

Клинические исследования показали, что ее применение в течение восьми недель значительно снижает частоту болевых приступов у пациентов с напряженной головной болью в течение восьми месяцев после завершения курса.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Губарев Виктор
Проводит диагностику и лечение следующих заболеваний с применением различных методик мануальной терапии: боли в области суставов, позвоночника, спины, головные боли, мигрень и головокружения, мышечный гипертонус, остеохондроз позвоночника, плечелопаточные периартриты, радикулит.
Специалист Поздняков Максим
Специализируется на выполнении классического, лечебного, вакуумно-роликового массажа, медицинского массажа спины.
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Специализируется на лечении пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и патологий вегетативной нервной системы, в том числе краниосакральных нарушений, миофасциальных болевых синдромов; с нарушениями работы позвоночника, а также расположенных рядом мышечных тканей и связок
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