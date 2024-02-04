Обычно изменения настроения считаются нормальными, но если радость быстро сменяется тоской и агрессией, это может быть сигналом о необходимости позаботиться о своем здоровье. Давайте рассмотрим, что, помимо внешних факторов, может стать причиной эмоциональных колебаний.
Возможная причина перепадов настроения – психические расстройства. МКБ-10 выделяет аффективные расстройства как группу психических заболеваний, характеризующихся изменением эмоций и настроения.
Соматические нарушения, такие как гормональная нестабильность, нервные расстройства или хронические болезни, могут быть причиной чрезмерных эмоциональных реакций на мелочи.
Если проблем со здоровьем нет, причина эмоциональных колебаний может заключаться в неправильном образе жизни. Недосып, дисбаланс питания и вредные привычки могут влиять на эмоциональное состояние. Недостаток сна ассоциируется с увеличением раздражительности, а плохое питание связывают с развитием депрессии.
Важно отметить, что употребление алкоголя также может вызывать агрессию, тревогу и подавленность. Поэтому поддержание здорового образа жизни может сыграть ключевую роль в стабилизации эмоционального состояния.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.