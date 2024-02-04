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Цвет настроения разный: отчего происходят скачки эмоционального фона

Врачи назвали психические расстройства, физические заболевания и образ жизни причинами резкой смены настроения

1:20
Здоровье

Обычно изменения настроения считаются нормальными, но если радость быстро сменяется тоской и агрессией, это может быть сигналом о необходимости позаботиться о своем здоровье. Давайте рассмотрим, что, помимо внешних факторов, может стать причиной эмоциональных колебаний.

Врачи назвали психические расстройства, физические заболевания и образ жизни причинами резкой смены настроения
Фото: Нейросеть Шедеврум

Психические расстройства

Возможная причина перепадов настроения – психические расстройства. МКБ-10 выделяет аффективные расстройства как группу психических заболеваний, характеризующихся изменением эмоций и настроения.

Физические заболевания

Соматические нарушения, такие как гормональная нестабильность, нервные расстройства или хронические болезни, могут быть причиной чрезмерных эмоциональных реакций на мелочи.

Неправильный образ жизни

Если проблем со здоровьем нет, причина эмоциональных колебаний может заключаться в неправильном образе жизни. Недосып, дисбаланс питания и вредные привычки могут влиять на эмоциональное состояние. Недостаток сна ассоциируется с увеличением раздражительности, а плохое питание связывают с развитием депрессии.

Важно отметить, что употребление алкоголя также может вызывать агрессию, тревогу и подавленность. Поэтому поддержание здорового образа жизни может сыграть ключевую роль в стабилизации эмоционального состояния.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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