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Это самые канцерогенные продукты! Будьте внимательны

Врачи назвали самые канцерогенные продукты: алкоголь, мясо, некоторые овощи и фрукты

1:58
Здоровье

Существуют опасные продукты, которые могут спровоцировать развитие рака в желудке и других органах человека. Медики делятся с нами информацией о том, какие продукты следует считать рискованными, как часто их можно употреблять, а также какие признаки указывают на особенно вредную пищу.

Врачи назвали самые канцерогенные продукты: алкоголь, мясо, некоторые овощи и фрукты
Фото: Own work by Asio otus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Канцерогены — это химические соединения, способные изменить генетический код клеток и повлиять на целостность ДНК, что может привести к образованию новых образований в организме. Врачи утверждают, что употребление канцерогенных продуктов не всегда влечет за собой рак, и риск зависит от генетических особенностей и частоты употребления этих продуктов.

Существует семь категорий канцерогенных продуктов, включая алкоголь, красное и переработанное мясо, некоторые овощи и фрукты, копчености и соленья, соусы, маргарин и смазывающие вещества, а также сладкие газированные напитки.

Наиболее опасным из них считается алкоголь, который может вызвать рак в желудке, пищеводе, печени и других органах пищеварительной системы. Красное мясо и переработанные мясные изделия также увеличивают риск развития рака, особенно простаты у мужчин.

Овощи и фрукты могут быть опасными из-за использования удобрений, содержащих нитраты, а также из-за обработки специальными составами. Копченые продукты выделяют полиароматические углеводороды, которые также являются канцерогенами.

Соленья и некоторые соленые продукты содержат диметилнитриты, которые повышают риск рака в пищеварительной системе. Также опасны добавки, которые присутствуют в майонезе, соусах и маргарине, такие как трансжиры, которые могут увеличить риск рака и способствовать развитию диабета. Газированные напитки содержат красители и подсластители, которые также могут быть канцерогенными.

Врачи рекомендуют обращать внимание на качество продуктов и употреблять их с умеренностью, чтобы снизить риск развития рака.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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