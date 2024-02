Это самые канцерогенные продукты! Будьте внимательны

Существуют опасные продукты, которые могут спровоцировать развитие рака в желудке и других органах человека. Медики делятся с нами информацией о том, какие продукты следует считать рискованными, как часто их можно употреблять, а также какие признаки указывают на особенно вредную пищу.

Фото: Own work by Asio otus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic