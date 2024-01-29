Гной, обострение: к чему приводят эти способы лечения акне

Дерматолог Бердова назвала самые плохие способы лечения акне: горячая вода и самолечение

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Акне представляет собой наиболее распространенное кожное заболевание, решение которого рекомендуется искать в кабинете профессионала. Тем не менее, многие люди, желая избежать затрат времени и денег, предпринимают попытки лечения самостоятельно. Врач-дерматокосметолог Амина Бердова предупреждает, что многие популярные методы и средства, применяемые в таком лечении, могут привести к нежелательным последствиям.

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Наиболее распространенным подходом в борьбе с акне является их самостоятельное выдавливание. Однако такая процедура, проведенная неспециалистом, может усугубить проблему, поскольку гной может проникнуть глубже. Врач отмечает, что самостоятельное выдавливание часто приводит к образованию рубцов, которые трудно устранить.

Также она предостерегает от использования тоников на основе спирта, так как это может вызвать пересушивание кожи, создавая проблемы с жирностью и раздражением.

Важно правильно выбирать косметику для ухода и декоративные средства. Например, при жирной коже следует избегать масел, а из декоративных средств — продуктов с вазелином, каррагеном, изопропил изостеаратом, миристил миристатом и лаурилсульфатом натрия.

Согласно советам врача, не рекомендуется мыть лицо горячей водой, чрезмерно использовать скрабы, злоупотреблять загаром и проводить паровые процедуры для лица.

Бердова заключает, что акне — это заболевание, требующее профессионального подхода и применения современных методов лечения, подобранных для каждого конкретного случая индивидуально. Это может включать косметологические процедуры, инъекции, медикаментозное лечение с применением антибиотиков, специальных мазей и, при необходимости, гормональных препаратов.