Разгружаемся правильно: гастроэнтеролог предупредила об опасности детокс-диет для печени

Гастроэнтеролог предупредила об опасности детокс-диет для печени

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Популярный миф об оздоровлении организма с помощью детокс-диеты в беседе с журналистами развеяла гастроэнтеролог Анастасия Феклистова.

Фото: ok.ru

Она пояснила, что поедая в больших количествах яблоки, сельдерей и другие продукты нельзя "почистить печень", так как детоксикация этого органа сложная, и не осуществляется влиянием извне.

"Печень является химической лабораторией с огромным количеством процессов, в том числе детоксикацией. Сбой последней случается лишь при серьезных повреждениях, например при циррозе, когда некоторые клетки заменяются соединительной тканью. В других случаях печень самостоятельно справляется со своими функциями", — рассказала медик.

Она добавила, что так называемой "чисткой" можно лишь нанести вред организму, ведь БАДы, в том числе на растительной основе, могут токсически воздействовать на орган. Голоданием или частыми "разгрузочными" днями, по словам эксперта, можно вызвать желчнокаменную болезнь.

Чтобы очистить свою печень, нужно всего лишь исключить вредные привычки, регулярно и правильно питаться, а также заниматься спортом, резюмировала врач.