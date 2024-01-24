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Разгружаемся правильно: гастроэнтеролог предупредила об опасности детокс-диет для печени

Гастроэнтеролог предупредила об опасности детокс-диет для печени

1:11
Здоровье

Популярный миф об оздоровлении организма с помощью детокс-диеты в беседе с журналистами развеяла гастроэнтеролог Анастасия Феклистова.

Гастроэнтеролог предупредила об опасности детокс-диет для печени
Фото: ok.ru

Она пояснила, что поедая в больших количествах яблоки, сельдерей и другие продукты нельзя "почистить печень", так как детоксикация этого органа сложная, и не осуществляется влиянием извне.

"Печень является химической лабораторией с огромным количеством процессов, в том числе детоксикацией. Сбой последней случается лишь при серьезных повреждениях, например при циррозе, когда некоторые клетки заменяются соединительной тканью. В других случаях печень самостоятельно справляется со своими функциями", — рассказала медик.

Она добавила, что так называемой "чисткой" можно лишь нанести вред организму, ведь БАДы, в том числе на растительной основе, могут токсически воздействовать на орган. Голоданием или частыми "разгрузочными" днями, по словам эксперта, можно вызвать желчнокаменную болезнь.

Чтобы очистить свою печень, нужно всего лишь исключить вредные привычки, регулярно и правильно питаться, а также заниматься спортом, резюмировала врач.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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