Снижается давление: кардиолог рассказал о пользе прикосновений

Кардиолог РФ Бокерия: Прикосновения снижают уровень гормона стресса в организме

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Ольга Бокерия в беседе с журналистами издания "Доктор Питер" рассказала о влиянии объятий на самочувствие.

Фото: Telegram

Она отметила, что женщины, проводящие несколько минут в объятиях своего избранника, имеют более высокий уровень окситоцина. Этот гормон снижает показатели артериального давления и пульса во время стрессовых ситуаций. Эмоциональная поддержка, по словам специалиста, уменьшает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, во время прикосновений и объятий снижается уровень кортизола — гормона стресса. Его избыточное количество может привести к развитию диабета и других недугов. Врач посоветовала не избегать физического контакта с близкими. Объятия окажут значимый эффект, если будут длиться от 5 до 10 минут ежедневно.

Объятия могут быть символом поддержки и сострадания. Они могут помочь улучшить настроение, снять чувство одиночества и укрепить эмоциональную связь с другим человеком.