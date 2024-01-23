Снижается давление: кардиолог рассказал о пользе прикосновений

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Кардиолог РФ Бокерия: Прикосновения снижают уровень гормона стресса в организме

1:03
Здоровье

Врач-кардиолог Ольга Бокерия в беседе с журналистами издания "Доктор Питер" рассказала о влиянии объятий на самочувствие.

Кардиолог РФ Бокерия: Прикосновения снижают уровень гормона стресса в организме
Фото: Telegram

Она отметила, что женщины, проводящие несколько минут в объятиях своего избранника, имеют более высокий уровень окситоцина. Этот гормон снижает показатели артериального давления и пульса во время стрессовых ситуаций. Эмоциональная поддержка, по словам специалиста, уменьшает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, во время прикосновений и объятий снижается уровень кортизола — гормона стресса. Его избыточное количество может привести к развитию диабета и других недугов. Врач посоветовала не избегать физического контакта с близкими. Объятия окажут значимый эффект, если будут длиться от 5 до 10 минут ежедневно.

Объятия могут быть символом поддержки и сострадания. Они могут помочь улучшить настроение, снять чувство одиночества и укрепить эмоциональную связь с другим человеком.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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