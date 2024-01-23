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Доктор Комаровский раскрыл шокирующую правду о коллагене

Доктор Комаровский опроверг пользу приёма коллагена

1:45
Здоровье

Знаменитый педиатр Евгений Комаровский опроверг пользу приёма коллагена внутрь. Этому популярному белку посвящено очередное видео на YouTube-канале доктора.

Доктор Комаровский опроверг пользу приёма коллагена
Фото: FB Евгения Комаровского

Коллаген действительно крайне необходим организму, потому что он — основа соединительной ткани. Но принимать его для этого — как в продуктах питания, так и в виде пищевых добавок — абсолютно бессмысленно.

"Я вообще не понимаю этой логики: ой, морщинка, потому что у меня не хватает коллагена, вот я сейчас съем коллаген и у меня исчезнет морщинка! То есть, понимаете, у нас больная почка — давайте есть жареные почки, у нас проблемы с печенью — давайте есть печёночные оладушки, у нас сердце больное — давайте сердце тушить и его есть… То есть если вы съедите коллаген, то вы таким образом восполните дефицит коллагена в организме? Ребята, так это не работает!" — заверил доктор.

Он в подробностях, с использованием наглядных пособий, объяснил, что происходит с коллагеном в пищеварительном тракте — тот попросту распадается на составляющие. Затем вновь собирается из аминокислот по месту необходимости, для чего нужно достаточное количество кислорода, а значит, хорошее кровоснабжение, и фермент пролилгидроксилаза, для выработки которого требуется аскорбиновая кислота.

Этому процессу препятствуют:

  • нехватка двигательной активности,
  • избыточное воздействие солнечных лучей на кожу,
  • недостаток витамина D,
  • плохой сон,
  • лишний сахар в рационе,
  • курение.

В зоне риска — вегетарианцы и веганы, пожилые люди, те, кто страдает хроническими заболеваниями пищеварения.

"Точно знаю, что любые мази и кремы, куда добавляется коллаген, которые наносятся на кожу, — они не работают точно", — добавил Комаровский.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Специалист Марудова Наталья
Заведующая отделением поликлинической педиатрии
Специалист Пономарева Нина
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок, оформляет справки, санаторные карты, карты перед поступлением в детский и школу.
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