Вот почему ваш перелом будет заживать так долго: ученые назвали главный фактор

Стрессовые ситуации могут замедлить процессы заживления костных переломов, согласно исследованию международной группы ученых из Японии и Канады, включая специалистов Университета Ульма.
В результате проведенных экспериментов были выявлены молекулярные механизмы, через которые психологические травмы и другие стрессовые ситуации замедляют процесс восстановления костных тканей после переломов.
По результатам исследования, иммунные клетки, известные также как нейтрофильные гранулоциты или белые кровяные тельца, в период стресса начинают производить специфический фермент — тирозингидроксилазу. Этот фермент стимулирует выделение гормонов-катехоламинов, которые оказывают локальное воздействие на кости.
Это приводит к замедлению превращения клеток хряща в костную ткань, что в свою очередь замедляет рост костей и усложняет процесс заживления переломов. Ученые считают, что данное открытие может быть использовано в практике врачей. Например, зная, что пациент подвергается стрессу, медицинские специалисты могут применять блокаторы для уменьшения негативного воздействия катехоламинов на процесс заживления костей.
Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.