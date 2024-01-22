Вот почему ваш перелом будет заживать так долго: ученые назвали главный фактор

Ученые Японии и Канады заявили, что стресс мешает заживлению переломов

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стрессовые ситуации могут замедлить процессы заживления костных переломов, согласно исследованию международной группы ученых из Японии и Канады, включая специалистов Университета Ульма.

Фото: openverse.org by Vet Moves.com is licensed under CC BY 2.0.

В результате проведенных экспериментов были выявлены молекулярные механизмы, через которые психологические травмы и другие стрессовые ситуации замедляют процесс восстановления костных тканей после переломов.

По результатам исследования, иммунные клетки, известные также как нейтрофильные гранулоциты или белые кровяные тельца, в период стресса начинают производить специфический фермент — тирозингидроксилазу. Этот фермент стимулирует выделение гормонов-катехоламинов, которые оказывают локальное воздействие на кости.

Это приводит к замедлению превращения клеток хряща в костную ткань, что в свою очередь замедляет рост костей и усложняет процесс заживления переломов. Ученые считают, что данное открытие может быть использовано в практике врачей. Например, зная, что пациент подвергается стрессу, медицинские специалисты могут применять блокаторы для уменьшения негативного воздействия катехоламинов на процесс заживления костей.