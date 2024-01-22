Ученые установили, что статины могут сыграть ключевую роль в снижении риска развития деменции

Lancet: статины уменьшают риск развития болезни Альцгеймера на 28%

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Китайские ученые установили, что польза от статинов перевешивает риски для людей, которые в них нуждаются, пишет журнал Lancet Regional Health.

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Эксперты проанализировали данные более чем 100 тысяч пациентов с сердечной недостаточностью из Гонконга. Из них 50% употребляли статины, которые снижают уровень холестерина в крови. Средний возраст участников — 74 года. На протяжении десятилетия у 2 250 развилась болезнь Альцгеймера, у 1 831 — сосудистая деменция, а у 5 950 — другой тип деменции. При этом, кто употреблял статины, распространенность деменции составила 7,3%, а у тех, кто не принимал их — 11%. При дальнейшем анализе риска было выявлено, что статины связаны с 28% снижением угрозы развития болезни Альцгеймера, 18% снижением риска сосудистой деменции и 20% снижением риска неуточненной деменции.

Результаты нового исследования подтвердили ранее полученные данные о высокой эффективности статинов в снижении риска деменции, особенно у пациентов с сердечной недостаточностью.

Статины (или гиполипидемические препараты) — класс лекарственных препаратов, которые используются для снижения уровня холестерола в организме. Они работают путем уменьшения образования холестерола в печени и повышения способности организма использовать холестерол из крови. Статины являются основной линией лечения для пациентов с повышенным уровнем холестерола, атеросклерозом и рисковыми факторами сердечно-сосудистых заболеваний. Они также могут предупреждать развитие сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с диабетом или другими факторами риска.