В это время лучше всего запоминается информация: результат исследования

Ученые Пенсильвании: лучшее для запоминания информации время суток

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Пенсильванского университета провели исследование, в рамках которого выяснили, что ген, контролирующий циркадные ритмы, связанные с сменой дня и ночи, оказывает влияние на формирование памяти у человека.

Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Специалисты подчеркнули, что циркадные ритмы играют ключевую роль в управлении различными функциями организма человека, включая выработку гормонов, температуру тела и активность мозга. Исходя из этих фактов, ученые проверили, как происходит функционирование памяти мышей в разные периоды суток и выявили гены с изменчивой активностью. Результаты исследования показали, что у мышей, выполнявших задачи в течение дня, формировалась более выраженная долговременная память. В то время как грызуны, выполняющие аналогичные задания ночью, забывали необходимую последовательность действий гораздо быстрее.

Эффективность памяти напрямую зависела от гена PER1, участвующего в регуляции циркадных ритмов. Согласно мнению исследователей, этот ген регулирует память в зависимости от времени суток.