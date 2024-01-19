Опухоль и мучительная смерть: эти витамины вредят вашему организму

Ученые Швеции назвали витамины, которые вызывают рак

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Каролинского университета в Швеции выявили два витамина, которые, при избыточном употреблении, могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

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По мнению ученых, эти витамины включают в себя витамин С и витамин Е. Передозировка этих витаминов может быть не менее опасной, чем их дефицит. Особенно высокое содержание этих витаминов в организме может привести к формированию новых сосудов крови, что, в свою очередь, может вызвать избыточное насыщение тканей кислородом и, следовательно, стимулировать рост раковых клеток.

В рамках проведенного эксперимента ученые наблюдали за грызунами, страдающими онкологическими заболеваниями, и пришли к выводу, что скорость роста опухоли увеличивается пропорционально повышению дозы антиоксидантов. Это подтвердило их предположение о вреде избыточного употребления витаминов. Сделанные выводы относятся как к витаминам, содержащимся в еде, так и к тем, которые входят в состав биологически активных добавок.