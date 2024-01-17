Челябинские врачи достали из мозга 12-летнего мальчика большую кисту с личинками паразитов

В Челябинске врачи извлекли из мозга ребенка кисту с паразитами

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Челябинские врачи очень удивились, увидев на снимках МРТ головного мозга 12-летнего мальчика большую кисту, похожую на гигантскую ежевику. При вскрытии в кисте обнаружили личинки паразитов. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under public domain

Несколько месяцев назад 12-летний школьник очень изменился: стал невнимательным на уроках, очень бледным, позже он уже с трудом двигал рукой и начал хромать, у мальчика перекосилось лицо. Встревоженные родители обратились к врачам.

Медики сами были поражены, когда установили диагноз – эхинококкоз головного мозга. Это – очень редко встречающееся в Челябинской области заболевание. Вызывается оно проникновением в мозг с током крови личинок эхинококка. Чаще всего эти личинки заносят через рот грязными руками дети.

Множественные кисты, вызванные личинками паразита, образовали в мозгу мальчика крупный узел объемом 12 см.

Врачи Челябинской детской областной клинической больницы провели ювелирную операцию и спасли ребенка. Школьник провел в больнице почти месяц, включая новогодние праздники. Впереди его ждет еще сложный период реабилитации.