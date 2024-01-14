Этот самый полезный суп для пожилых

Диетолог Мухина назвала самый полезный суп для пожилых

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Щи из квашеной капусты улучшают функционирование желудочно-кишечного тракта и обогащают организм железом. Это делает данный суп особенно полезным для пожилых людей, заявила врач-диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина.

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Диетолог пояснила, что у людей пожилого возраста часто происходит деградация ферментных систем. Слизистая оболочка становится более гладкой, что приводит к снижению синтеза желудочного сока.

"Кислотность, содержащаяся в квашеной капусте, помогает стимулировать ферментные системы и создает дополнительную кислотность для более эффективного переваривания пищи", — подчеркнула Мухина.

Врач также напомнила, что квашеная капуста богата витамином C, а также содержит кальций, положительно влияющий на укрепление костей, и железо, необходимое для поддержания нормального уровня гемоглобина. Она также посоветовала приготавливать щи на мясном бульоне, чтобы увеличить содержание железа в блюде.