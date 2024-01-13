Этим можно легко заменить хлеб в рационе и оставаться стройным!

Хлеб широко употребляется практически во всех странах мира. Врач диетолог Ольга Редина поделилась своим мнением о возможности замены этого продукта в рационе. По словам эксперта, хлеб содержит углеводы, клетчатку, витамины и минералы, благоприятно влияющие на длительное чувство сытости и регулирование пищеварения.
Также в составе хлеба присутствуют витамины группы B, необходимые для нормальной работы нервной системы, головного мозга и кровеносной системы организма. Однако диетолог отмечает, что для некоторых людей употребление хлеба может быть вредным, так как он не рекомендуется при сахарном диабете, непереносимости глютена и аллергии на пшеницу.
По мнению специалиста, при наличии желания полностью исключить хлеб из рациона, можно обратить внимание на другие источники углеводов и питательных веществ, такие как зерновые каши, овощи, фрукты или орехи.
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