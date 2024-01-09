Смерть журналиста Александра Рыбина, который работал с изданиями "Лента.Ру" и "Рабкор", не носит криминального характера.
Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных структурах Ростовской области.
Осмотр тела погибшего журналиста показал, что у него ничего не пропало, никакие ценные вещи украдены не были, всё осталось на месте.
Криминалисты считают, что смерть Рыбина наступила не в результате насильственных действий.
Это предположение подтвердилось после вскрытия.
"В результате вскрытия установлена причина смерти — кардиомиопатия", — сообщили в ведомстве.
Тело журналиста Александра Рыбина было обнаружено в Ростовской области 7 января возле трассы у города Шахты.
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