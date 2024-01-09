Не криминал: журналист "Ленты.ру" Рыбин умер в результате кардиомиопатии

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Смерть журналиста Александра Рыбина, который работал с изданиями "Лента.Ру" и "Рабкор", не носит криминального характера.

Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных структурах Ростовской области.

Осмотр тела погибшего журналиста показал, что у него ничего не пропало, никакие ценные вещи украдены не были, всё осталось на месте.

Криминалисты считают, что смерть Рыбина наступила не в результате насильственных действий.

Это предположение подтвердилось после вскрытия.

"В результате вскрытия установлена причина смерти — кардиомиопатия", — сообщили в ведомстве.

Тело журналиста Александра Рыбина было обнаружено в Ростовской области 7 января возле трассы у города Шахты.