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Парня и девочку задержали по подозрению в убийстве старушки под Нижним Новгородом

0:54
Происшествия

Как выяснило следствие, 31 октября в своем домовладении в Перевозском районе Нижегородской области обнаружено тело 76-летней женщины. Осмотр места происшествия свидетельствует о криминальном характере смерти женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Парня и девочку задержали по подозрению в убийстве старушки под Нижним Новгородом
Фото: REX/Shutterstock

"Следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками отдела МВД России "Сергачский" задержаны 20-летний мужчина и его 15-летняя знакомая, которые проверяются на причастность к совершению преступления", - говорится в сообщении.

Ранее девочка пропала и была объявлена в розыск. Позже она нашлась живой и здоровой. Как оказалось, она была вместе со своим 20-летним парнем, дважды судимым за кражу и хранение наркотиков.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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