Доктор Мясников считает, что в аптечных витаминах нет смысла и пользы

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, нет никакого смысла покупать витамины в аптеках, потому что они не несут никакой пользы для организма.

Фото: https://www.theinspirespy.com/14-interesting-facts-about-vitamins-no-one-told-you-about/

Витамины поступают в организм исключительно с пищей, считает врач, а в виде таблеток и драже они не помогут насытить человека полезными нутриентами.

"В аптеку за витаминами ходить нельзя. Это не место, где дают витамины. Аптека — это место, где распределяют химические вещества под названием "витамины", — отметил Мясников на телеканале "Россия 1".

Телеведущий считает, что аптечные витамины просто "не работают", а иногда даже вредят организму.

Что же касается витамина С, который так необходим в зимний период, его содержится много в квашеной капусте, цитрусах, болгарском перце, шиповнике, добавил Мясников.