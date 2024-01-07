Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главе Пентагона Ллойду Остину четыре дня проводили интенсивную терапию
Квартира неряшливая: признаки, по которым гости делают выводы
Туристка-Шерлок: шестерка хитростей для бесплатного багажа на рейсах бюджетных авиакомпаний
Сесть на шпагат за 10 дней тренировок - это возможно
Затаят обиду на невинную шутку: обидчивые знаки Зодиака
Парень должен быть настороже: 5 признаков, что девушка начала лгать
Паста с овощами и курицей на обед понравится семье
Смородина даст щедрый урожай
Почему у 20-литровой автоканистры 3 ручки и для чего эту разработку скрывали военные

Доктор Мясников считает, что в аптечных витаминах нет смысла и пользы

0:54
Здоровье

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, нет никакого смысла покупать витамины в аптеках, потому что они не несут никакой пользы для организма.

Доктор Мясников считает, что в аптечных витаминах нет смысла и пользы
Фото: https://www.theinspirespy.com/14-interesting-facts-about-vitamins-no-one-told-you-about/

Витамины поступают в организм исключительно с пищей, считает врач, а в виде таблеток и драже они не помогут насытить человека полезными нутриентами.

"В аптеку за витаминами ходить нельзя. Это не место, где дают витамины. Аптека — это место, где распределяют химические вещества под названием "витамины", — отметил Мясников на телеканале "Россия 1".

Телеведущий считает, что аптечные витамины просто "не работают", а иногда даже вредят организму.

Что же касается витамина С, который так необходим в зимний период, его содержится много в квашеной капусте, цитрусах, болгарском перце, шиповнике, добавил Мясников.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: названы цены на его шоу

Филипп Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: будут два концерта в честь Рождества.

Филипп Киркоров теперь поёт и пляшет в Дубае: два концерта в честь Рождества
Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем
Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем
Сразу после запуска двигателя нельзя начинать движение ни в коем случае. Мнение опытного водителя
Кусты смородины согнутся от количества ягод: эти три важные подкормки увеличат урожайность вдвое
На что способен новейший ЗРПК "Панцирь-СМ": HIMARS помножим на ноль Дмитрий Плотников
Немецкий картофельный салат, который обожают все мужчины
Аппетитный торт без выпечки выручит, когда нужна вкуснятина к чаю: духовку включать не придётся
Бесплатный и эффективный способ избавиться от колорадского жука надолго. Попробуйте, расскажите соседям по участку
Бесплатный и эффективный способ избавиться от колорадского жука надолго. Попробуйте, расскажите соседям по участку
Последние материалы
Сесть на шпагат за 10 дней тренировок - это возможно
Затаят обиду на невинную шутку: обидчивые знаки Зодиака
Парень должен быть настороже: 5 признаков, что девушка начала лгать
Доктор Мясников считает, что в аптечных витаминах нет смысла и пользы
Паста с овощами и курицей на обед понравится семье
Смородина даст щедрый урожай
Почему у 20-литровой автоканистры 3 ручки и для чего эту разработку скрывали военные
"Терминаторы" эффективно охотятся на пехоту ВСУ в лесах под Кременной
Врач-невролог Сметана: кошки продлевают жизнь людям
Эротичное видео с Бородиной обернулись конфузом: теперь смеётся вся страна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников