Врач Александр Мясников предупредил россиян, что запастись витаминами невозможно

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российский врач Александр Мясников предупредил о невозможности запастись витаминами, чтобы в дальнейшем противостоять различным заболеваниям.

Специалист посоветовал россиянам при употреблении питательных микроэлементов не выходить за рамки суточной дозы.

"Ты хоть ведро этих витаминов сейчас съешь, завтра у тебя, кроме поноса, ничего не будет", — подчеркнул Мясников в эфире программы "О самом главном" на "России 1".

Как напомнил эксперт, принято считать, что летом необходимо есть больше овощей и фруктов. По его словам, эти продукты в тёплый период действительно раскрывают все свои полезные свойства, однако злоупотреблять ими не стоит.

Ранее Мясников заявил, что макароны, шлифованный рис, белый хлеб и газированные напитки способны провоцировать онкологические заболевания.

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