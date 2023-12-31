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Заболели на праздниках? Заболевания, которые усиливаются в этот период

1:51
Здоровье

Медики признали, что стресс от приготовления к праздникам и семейным встречам может быть таким сильным, что спровоцирует некоторые заболевания.

Заболели на праздниках? Заболевания, которые усиливаются в этот период
Фото: https://cdn.novusspinecenter.com/

Стресс усугубляет аутоиммунные болезни, неврологи утверждают о тяжёлом периоде для пациентов мигренью, а кардиологи подчёркивают, что большинство инфарктов происходит в канун Рождества.

Болезни, которые проявляются в праздники

Эмоции, работа, недостаток сна, сказываются на состоянии организма. Праздники — сложный период года для людей с депрессией и повышенной тревожностью.

В период до и после праздников появляется много пациентов с неврологическими проблемами. Об этом заявил руководитель Клиники неврологии SPSK4 и глава Польского неврологического общества, профессор Конрад Рейдак.

Сильные эмоции могут усугубить обострение мигрени и даже эпилептических припадков.

Также во время праздников чаще случаются несчастные случаи: ожоги или порезы, поскольку человек забывает об осторожности, говорит эксперт. Бывают пациенты, у которых проявляются проблемы с позвоночником, они имеют психосоматическую основу.

Стресс также усугубляет усиление псориаза или воспаление кишечника. Также праздники — трудное время для страдающих сердечными заболеваниями.

Шведские исследователи проанализировали медзаписи более 283 тыс. пациентов, госпитализированных с сердечным приступом. Они встречаются гораздо чаще вечером в канун Рождества.

"Причины разные: нервная атмосфера в этот период, связанная с подготовкой к праздникам, а также в связи с семейными встречами, во время которых происходят семейные столкновения, споры", — объясняют медики.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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