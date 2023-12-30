Салат "Медвежья шубка" очень вкусен, чтобы остаться незамеченным на новогоднем праздничном столе.
Ингредиенты:
Приготовление: копчёную грудку нарезаем кубиками, добавляем чеснок, майонез, хорошо перемешиваем и выкладываем первый слой.
Затем свой отварных яиц, солим и перчим, опять майонез и слой отварной морковки. Её немного присаливаем, на неё также майонез, сверху сыр и обжаренные грецкие орешки.
Бока салатов украшаем мелко нарубленным луком. Салат получается очень вкусным и нежным. Приятного аппетита!
Автор di_karka07
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