Салат "Медвежья шубка" не останется незамеченным на вашем праздничном столе

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Салат "Медвежья шубка" очень вкусен, чтобы остаться незамеченным на новогоднем праздничном столе.

Фото: https://unsplash.com/photos/N_Y88TWmGwA Image Gallery by Jay Wennington jaywennington is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

копченая куриная грудка — 1 штука

чеснок — 2 зубчика

отварное яйцо — 5 штук

морковь — 2 штуки

сыр — 150 грамм

грецкий орех — 50 грамм

зеленый лук — пучок

майонез, соль, перец — по вкусу

Приготовление: копчёную грудку нарезаем кубиками, добавляем чеснок, майонез, хорошо перемешиваем и выкладываем первый слой.

Затем свой отварных яиц, солим и перчим, опять майонез и слой отварной морковки. Её немного присаливаем, на неё также майонез, сверху сыр и обжаренные грецкие орешки.

Бока салатов украшаем мелко нарубленным луком. Салат получается очень вкусным и нежным. Приятного аппетита!

Автор di_karka07