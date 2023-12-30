Салат "Шапка деда мороза" станет фаворитом вашего новогоднего стола

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Шапка деда мороза" обязательно будет фаворитом новогоднего стола. Он символизирует атрибут главного героя, а под шапкой может скрываться любой салат, и эта интрига будет держаться до самой дегустации салата.

Фото: wikimedia.org by Mariuszjbie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

картофель — 2 штуки

морковь — 2 штуки

яйцо — 5 штук

болгарский перец — 3 штуки

красный лук — 1 штука

солёный огурец — 3 штуки

куриное филе — 200 грамм

майонез — по вкусу

соль, перец — по вкусу.

Красный перец, который украшает салат, можно использовать, как сырой, так и запечённый.

Нарезаем и перемешиваем все ингредиенты, добавляем майонез. Подготавливаем сервировочную посуду, собираем салат в "колобок", не забудьте отщипнуть от общей массы для "бубенчика".

Нарезать на полоски перец, выложить его по всей поверхности салата. Выложить шарик запанированный в яичный белках в самый центр. У подножия по краю уложите оставшиеся яичные белки.

Всё очень просто, вкусно и красиво!

Автор nina. renz