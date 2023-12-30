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Салат "Шапка деда мороза" станет фаворитом вашего новогоднего стола

1:09
Еда

Салат "Шапка деда мороза" обязательно будет фаворитом новогоднего стола. Он символизирует атрибут главного героя, а под шапкой может скрываться любой салат, и эта интрига будет держаться до самой дегустации салата.

Салат "Шапка деда мороза" станет фаворитом вашего новогоднего стола
Фото: wikimedia.org by Mariuszjbie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • картофель — 2 штуки
  • морковь — 2 штуки
  • яйцо — 5 штук
  • болгарский перец — 3 штуки
  • красный лук — 1 штука
  • солёный огурец — 3 штуки
  • куриное филе — 200 грамм
  • майонез — по вкусу
  • соль, перец — по вкусу.

Красный перец, который украшает салат, можно использовать, как сырой, так и запечённый.

Нарезаем и перемешиваем все ингредиенты, добавляем майонез. Подготавливаем сервировочную посуду, собираем салат в "колобок", не забудьте отщипнуть от общей массы для "бубенчика".

Нарезать на полоски перец, выложить его по всей поверхности салата. Выложить шарик запанированный в яичный белках в самый центр. У подножия по краю уложите оставшиеся яичные белки.

Всё очень просто, вкусно и красиво!

Автор nina. renz

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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