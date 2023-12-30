Салат "Шапка деда мороза" обязательно будет фаворитом новогоднего стола. Он символизирует атрибут главного героя, а под шапкой может скрываться любой салат, и эта интрига будет держаться до самой дегустации салата.
Ингредиенты:
Красный перец, который украшает салат, можно использовать, как сырой, так и запечённый.
Нарезаем и перемешиваем все ингредиенты, добавляем майонез. Подготавливаем сервировочную посуду, собираем салат в "колобок", не забудьте отщипнуть от общей массы для "бубенчика".
Нарезать на полоски перец, выложить его по всей поверхности салата. Выложить шарик запанированный в яичный белках в самый центр. У подножия по краю уложите оставшиеся яичные белки.
Всё очень просто, вкусно и красиво!
Автор nina. renz
Готовим вкуснейший салат с красной рыбкой, и он станет королём вашего новогоднего стола.