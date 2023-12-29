Психолог о борьбе с предновогодним стрессом: структурировать задачи

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медиатор-психолог Екатерина Елгаева дала советы по поводу того, как не позволить предновогоднему стрессу овладеть собой, и как спокойно доделать задуманное до Нового года.

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Эксперт считает, что нужно в первую очередь рационально взглянуть на все свои дела и правильно организовать их выполнение.

"Необходимо сесть и расписать все дела, которые необходимо закончить до Нового года: и рабочие и личные. Для каждой задачи пропишите сроки, а также последствия в случае, если выполнить ее не удастся. Это позволит распределить приоритеты и, может быть, даже отказаться от чего-то без особых потерь", — сказала Елгаева.

Психолог напомнила, что многие стараются успеть доделать дела до Нового года не потому, что это действительно необходимо, а потому что чувствуют, что так будет правильно.

Елгаева посоветовала проанализировать каждое дело из списка и хорошо подумать, так уж ли необходимо его сделать прямо сейчас. Какие-то дела вполне можно отложить на потом, например, мытьё окон или варку холодца. Нужно делать то, что изменить человек не может, а то, на что возможно повлиять, можно и перенести, пишет Газета.Ru.