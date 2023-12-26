Психолог советует, как создать праздничное настроение и снизить стресс в Новый год

5:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог и руководитель Центра психологической поддержки и психокоррекции в Санкт-Петербурге Анна Рязанова рассказала Pravda.Ru, как создать праздничное настроение и снизить стресс.

Фото: https://unsplash.com/photos/NzQknDofRpc Image by Sweta Meininger swetameininger is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

— Люди любят праздники за ощущение радости. Все мы родом из детства. Когда нас настигали большие праздничные дни, мы оставались дома. Нам дарили подарки, просили загадать желание. Мы мечтали, много проводили времени с семьёй. Соответственно, если человек не любит праздники и не ждёт их, то, возможно, в детстве был травматичный опыт.

Что делать, если это так? Здесь помогают специалисты. Нужно этот опыт отпустить и понять, что он никогда не повторится. То есть то время, когда нам было, например, девять-десять лет, с нами больше никогда не случится. Нам не быть маленькими, как бы мы ни хотели снова, и поэтому нужно строить заново своё отношение к праздникам.

Нередко портят настроение и отнимают силы предновогодняя суета и спешка. Как в этом потоке всё успеть и не забыть про себя, без нервного срыва войти в новый год? Здесь вам поможет планирование как это ни странно. Сейчас у всех цейтнот. Но нужно всего 30-45 минут, чтобы куда-то забежать по личным делам или сделать что-то своими руками. Вот если это время не запланировать, то его и не будет. Поэтому календарь и планирование: 45 минут в день для себя каждый найдёт. Находимся в моменте, и тогда с улыбкой встречаем новый год. Учимся настраиваться на праздник.

А если настроения, допустим, вообще нет. Как его себе поднять? Часто, когда мы говорим про настроение, мы говорим про ощущения и чувства. Например, когда везде огоньки, кого-то это может радовать, а кого-то наоборот. Огоньки, запах мандаринов — это улавливание какого-то внешнего стимула. И наша реакция индивидуальная на него. Если декорации не дают ощущения праздника, то дело, возможно, не в вас, а просто декорации не ваши.

Вот почему нужно время, чтобы окунуться вглубь себя, понять, что радует лично вас, что такое праздник, что вам приносит радость. Для кого-то это возможность уединиться дома, пару дней не выходить на улицу, когда ваша работа связана с общением, с огромным количеством людей. Либо это какие-то определённые запахи. Можно окружить себя, причём это недорого, мандаринами, ароматическими свечами. Если нет возможности купить натуральную ёлку, можно взять эфирное масло или веточки ели. То есть это всё не энергозатратно, но, главное, поможет сосредоточиться, создать ощущение праздника.

Чувствуете, что ваш гормональный фон подсел? Здесь поможет свежий воздух и активность на нём: например, 15 минут прогулки в чуть ускоренном темпе. Но тоже аккуратнее, потому что погода не предполагает пробежек. Хотя в парках, как правило, обустроены дорожки. Я пользуюсь сама этим методом. Поэтому заявляю об этом смело. Вот вчера с детьми как раз так и настраивались.

Что касается стресса в преддверии Нового года. Шопинг и суета могут серьёзно потрепать нервы. Есть маленький секрет, любой стресс снимается только действием. То есть, например, подумать, представить водопады, глубоко дышать и считать до десяти и смешные всякие советы — всё это не поможет. Нужно действие. А вот какое, тут нужно смотреть индивидуально. Если вы знаете, что шопинг для вас — это радость, что подарить подарок себе — это символ заботы о себе, то да, безусловно, это снимет стресс. Если вы понимаете, что пребывание там, где много людей, вещей, приведёт вас в ещё более унылое состояние, вызовет усталость, то, конечно, шопинг не будет полезен. Онлайн-покупки как альтернативный вариант помогут сэкономить силы, избежать очередей.

Праздничные ритуалы тоже успокаивают нервы: повторяющиеся действия, особенно если они повторяются как семейная традиция, это очень успокаивает психику. Таким ритуалом может быть подготовка к праздничному ужину. Она даёт чувство единения с близкими. Конечно, если во время ужина в детстве не было каких-то травматичных ситуаций: никто не съел ваш оливье, никто не поругался, пока его готовил.

Украшение дома снимает тревогу, потому что это конкретное действие. Плюс это создание визуальной красоты.

Но особенно мне бы хотелось отметить планы и подведение итогов. Это, действительно, важно — подвести итоги, но в положительном ключе: не то, что вы не успели сделать к 31 декабря, а, наоборот, похвалить себя и отметить свои достижения, пусть даже они не очень большие. Вы молодец, что успели сделать, преодолеть, добиться, победить или просто составить план на будущий год. Это стимулирует нервную систему и заставляет гормон радости вырабатываться под ту цель, которую мы ставим.